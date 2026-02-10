VIDEO / Oklahoma bolja od Lakersa, novi triple-double Jokića, drama u San Franciscu

Podijeli :

Chicago Bullsi su upisali peti poraz zaredom nakon što su ih jučer sa 123-115 pobijedili domaći Brooklyn Netsi. Nic Claxton je sakupio 28 poena i 10 skokova za Brooklyn koji su u trećoj četvrtini imali prednost od 15 koševa. Netsi su ostvarili treću uzastopnu pobjedu ove sezone, a Claxtona je s 22 ubačaja pratio Noah Clowney i s 14 rookie Drake Powell. Anfernee Simons predvodio je Chicago s 23 poena, a Collin Sexton je dodao 21 koš. Bullsi su šutirali 44 posto, promašili 26 od 36 trica i imali 18 izgubljenih lopti u svom trećem porazu od Netsa ove sezone.

Portland Trail Blazersi su kod kuće sa 135-118 nadigrali Philadelphia 76erse, a Toumani Camara postavio je rekorde karijere od 30 poena i osam trica za pobjedničku momčad. Deni Avdija vratio se nakon četiri utakmice izbivanja uzrokovane ozljedom leđa te je postigao 26 poena, 10 skokova i osam asistencija za Portland, koji je u odlučujućoj trećoj četvrtini nadmašio Sixerse s 49-22.

VIDEO / NBA ili UFC? Apsolutna makljaža u Charlotteu, na teren uletjela i policija! VIDEO / Matković u slavlju Pelicansa odigrao jednu od najboljih utakmica sezone

Jerami Grant i Donovan Clingan dodali su po 15 poena za Trail Blazerse, koji su pobijedili u trećoj utakmici zaredom. Tyrese Maxey postigao je 30 poena za 76erse, koji su igrali bez Joela Embiida (ozljeda koljena) i završili gostovanje s rezultatom 3-2.

Oklahoma City Thunder je prekinuo niz od dva poraza nakon što su u gostima sa 119-110 bili bolji od Los Angeles Lakersa. Jalen Williams postigao je 23 poena, a Isaiah Joe 19 za Oklahoma City koja je, kao i Lakersi, bila bez All-Star igrača. Alex Caruso postigao je 17 poena, a Chet Holmgren ukupno 13 poena i 10 skokova za Thunder, koji su treću utakmicu zaredom igrali bez Shaija Gilgeous-Alexandera (istegnuće trbuha). Gilgeous-Alexandera će u nedjelju na All-Star utakmici zamijeniti Alperen Sengun iz Houston Rocketsa.

Oklahoma City se oporavio od zaostatka od osam poena u trećoj četvrtini kako bi izbjegao treći uzastopni poraz. Kod Lakersa najbolji je s 22 ubačaja bio LeBron James, dok je Marcus Smart dodao 19 koševa. Los Angeles je drugu utakmicu zaredom bio bez Luke Dončića (istegnuće lijeve tetive koljena).

Golden State Warriorsi su, nakon što su nadoknadili zaostatak od 17 koševa, kod kuće sa 114-113 pobijedili Memphis Grizzliese. Gui Santos je nakon gužve pod košem zabio za vodstvo polaganjem 19,4 sekunde prije kraja. U utakmici u kojoj su obje momčadi bile bez više ključnih igrača, Warriorsi su zaostajali 108-95 8:23 minuta prije kraja, a do kraja utakmice su Grizzliese ograničili na pet poena, što im je omogućilo da ostvare drugu pobjedu u posljednje tri utakmice. Polaganjem Mosesa Moodyja Golden State je smanjio zaostatak na 113-112 dvije minute prije kraja, nakon čega je u završnici samo Santos uspio postići poene. Nakon što su promašili tri uzastopna šuta koja su im mogla donijeti vodstvo, Warriorsi su konačno preuzeli vodstvo nakon što je Al Horford promašio iz neposredne blizine 25,9 sekundi prije kraja.

Pat Spencer je imao 17 poena i najviše asistencija u momčadi, sedam, predvodeći Warriorse, koji su ponovno igrali bez ozlijeđenog Stephena Curryja i Jimmyja Butlera. Santos (16 poena), Horford (16), Brandin Podziemski (16), Moody (15), Draymond Green (14) i De’Anthony Melton (10) također su postigli dvoznamenkasti učinak za Warriorse. Ty Jerome bio je najbolji strijelac utakmice s 19 poena i sedam asistencija za Memphis, koji je igrao bez Ja Moranta, Santija Aldame i Zacha Edeya nakon što je Jaren Jackson Jr. prešao u Utah.

Orlando Magic je kod kuće sa 118-99 svladao Milwaukee Buckse, a Franz Wagner postigao je 14 koševa u 17 minuta za pobjedničku momčad. Anthony Black postigao je 26 koševa za Orlando, a Desmond Bane dodao je 25 za Magic, koji je sada pobijedio tri utakmice zaredom, izjednačivši svoj najbolji niz sezone. Milwaukee, kojem je prekinut niz od tri pobjede i koji je još uvijek bez ozlijeđenog Giannisa Antetokounmpa, predvodio je s 28 koševa Kevin Porter Jr. Dva tima ponovno se sastaju u Orlandu u srijedu.

Cleveland Cavaliersi su u gostima sa 119-117 pobijedili Denver Nuggetse, a slavlje im je osigurao Donovan Mitchell koji je zabio dva slobodna bacanja manje od sekunde prije kraja. Mitchell je završio utakmicu s 32 poena i 10 asistencija, James Harden je dodao 22 poena i 10 skokova u svojoj drugoj utakmici za Cleveland, a Jarrett Allen je imao 22 poena i 13 skokova. Nikola Jokić je predvodio Denver s 22 poena, 14 skokova i 11 asistencija, a Jamal Murray je imao 17 poena i 11 asistencija. Nuggetsi su izgubili četiri od posljednjih pet utakmica. Bio je to Jokićev 35. triple-double sezone i 183. u karijeri.

Utah Jazz je na gostovanju bio bolji sa 115-111 od Miami Heata kojeg je šokirao Brice Sensabaugh tricom 46,8 sekundi prije kraja. Miami je predvodio Andrew Wiggins, koji je 11 od svojih 26 poena postigao u četvrtoj četvrtini. Bam Adebayo dodao je 23 poena, 11 skokova i pet asistencija za Heat. Rookie Kasparas Jakucionis, Miamijev izbor u prvom krugu drafta, postigao je 20 poena. Međutim, promašio je tricu iz kuta 7,2 sekunde prije kraja koja bi Miamiju donijela vodstvo od 114-113.

Četiri i pol minute prije kraja utakmice, Miami je poveo 104-101 tricom Wigginsa. No Jazz se nije predao i u posljednjim minutama, Sensabaugh je pogodio tricu i smanjio zaostatak Utaha na 108-106, Bailey je košem smanjio na 109-108, a Collier je laganim udarcem doveo Jazz, koji je u utakmicu u ponedjeljak ušao s 18 poraza u 22 prethodne utakmice, na 111-110.

Minnesota Timberwolvesi su u Minneapolisu sa 136-116 bili bolji od Atlanta Hawksa. Anthony Edwards postigao je 30 poena, a Julius Randle je ostvario triple-double s 18 poena, 12 skokova i 10 asistencija za Minnesotu, koja se oporavila od poraza od 19 poena dan ranije protiv Los Angeles Clippersa. CJ McCollum postigao je 38 poena uz šut od 12 od 25, predvodeći Atlantu, koja je izgubila drugu utakmicu zaredom. Nickeil Alexander-Walker ostvario je double-double protiv svoje bivše momčadi s 23 poena i 12 skokova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.