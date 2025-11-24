VIDEO / O ovom briljantnom potezu Dončića se priča! Oduševit će vas kad vidite

Podijeli :

LA Lakersi su pobijedili Utah 108:106. ponovno je briljirao Luka Dončić. Upisao je 33 poena, 11 skokova i osam asistencija, a ovo je i potez večeri! Dončić je ukrao loptu, prebacio ju je rivalu kroz noge, a onda i asistirao za sjajno zakucavanje. Ovo morate vidjeti!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.