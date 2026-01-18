VIDEO / Nuggetsi mogu bez Jokića, Lakersima poraz bez Dončića

Nuggetsi su na domaćem terenu svladali jednu od najslabijih momčadi u ligi, nošeni šuterskom klinikom Jamala Murrayja i svestranom partijom Aarona Gordona.
Žrtva su bili Washington Wizardsi (121:115), a kanadski bek ubacio je impresivna 42 poena (10/16 za dva, 5/8 za tri). Na pragu triple-double učinka bio je krilni centar, s 8 poena, 10 skokova i 11 asistencija.
Odličan je bio i Tim Hardaway s 30 koševa, dok je preporođeni Peyton Watson stigao do 21. Na drugoj strani istaknuo se talentirani Kyshawn George (29 p, 5 sk, 7 as).
Franšiza iz Colorada nakon četiri uzastopne pobjede nalazi se na diobi drugog mjesta Zapadne konferencije s omjerom 29-13, koliko ima i San Antonio. Vodeću poziciju i dalje drži Oklahoma, koja ima 35 pobjeda nakon 43 odigrane utakmice.
Miami Heat priredio je iznenađenje i svladao branitelja naslova Oklahoma City Thunder na domaćem parketu (122:120).
U pobjedi Detroita nad Indianom viđeno je nekoliko stvari neuobičajenih za današnju NBA ligu. Pistonsi su slavili 121:78, što pokazuje nezapamćeno mali broj poena postignut od strane Pacersa.
Nitko na utakmici nije zabilježio osobito zapažen poenterski učinak, a najučinkovitiji s po 16 poena bio je trojac domaće momčadi Duncan Robinson – Cade Cunningham – Javonte Green.
Ni 55 poena izvanrednog Anthonyja Edwardsa nije bilo dovoljno da Minnesota izbjegne poraz u Teksasu. Spursi su nadigrali „Vukove“ 126:123 na krilima Victora Wembanyame, koji je upisao 39 koševa i 9 skokova.
NBA rezultati:
Dallas Mavericks – Utah Jazz 138:120
Atlanta Hawks – Boston Celtics 106:132
Detroit Pistons – Indiana Pacers 121:78
New York Knicks – Phoenix Suns 99:106
Miami Heat – Oklahoma City Thunder 122:120
San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 126:123
Golden State Warriors – Charlotte Hornets 136:116
Denver Nuggets – Washington Wizards 121:115
Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 132:116
