VIDEO / Novi triple-double Jokića u pobjedi Denvera, gosti nisu imali šanse!

Denver Nuggetsi su kod kuće u Coloradu svladali Utah Jazz sa 135:112. Denver se s omjerom 21 pobjede i sedam poraza izjednačio s drugoplasiranim Spursima.
Nuggetsi su vodili od početka do kraja, a Nikola Jokić upisao je 14 poena, 13 skokova i 13 asistencija za svoj 14. triple-double sezone i 178. u karijeri.
Više triple-double učinaka od srpskog zvijezdaša ostvarili su samo Oscar Robertson (181) i Russell Westbrook (207).
Uz Jokića, Jamal Murray ubacio je 27 poena, dok je Tim Hardaway Jr. s klupe za Denver dodao 21. Cameron Johnson i Peyton Watson postigli su po 20 poena.
