VIDEO / Nova pobjeda za Golemca i Dubai u Euroligi

Euroleague 23. pro 202519:33 0 komentara

Košarkaši Dubaija, koje vodi hrvatski trener Jurica Golemac, pobijedili su kod kuće Milano 99:92 u 18. kolu Eurolige.

Najzaslužniji za trijumf bili su Dwayne Bacon (25 poena, 8 skokova) i McKinley Wright (19 poena, 9 asistencija), dok su kod Milana najbolji bili Josh Nebo (15 poena i Shavon Shields (14 poena).

Dubai je od početka dominirao, Milano je smanjio zaostatak u drugoj i trećoj četvrtini, ali domaćin je u završnici rutinski sačuvao prednost.

Obje momčadi sada imaju po devet pobjeda i poraza.

