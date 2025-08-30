VIDEO / Njemačka zvijezda optužila navijače Litve za rasizam! Došlo je i do gužve

Podijeli :

Najbolji njemački košarkaš Dennis Schröder nakon pobjede nad Litvom na Eurobasketu požalio se da je bio žrtvom rasisističkih napada od strane suparničkih navijača.

Sve se, kaže Schröder, dogodilo nakon završetka prvog poluvremena.

“Na poluvremenu su litvanski navijači imitirali zvukove majmuna. To je nešto što ne mogu prihvatiti. Rasizam u ovom svijetu nigdje ne pripada”, rekao je Nijemac.

Na snimci u izravnom TV prijenosu vidi se kako je došlo do gužve između njemačkih i litvanskih navijača u hodniku na izlasku s parketa, a prema svlačionicama. U kakofoniji može se između ostalog čuti litvanskog igrača Jonasa Valančiunasa, koji dobro poznaje Schrödera iz NBA lige, kako govori:

“Ne radim to ja, nisam ja taj koji to radi…”

Na svom Instagram profilu Schröder je dodao, označivši pritom nogometaša Real Madrida Viniciusa Juniora koji je također imao slična iskustva.

“Ovo mi se prvi put dogodilo. Vini, sada znam kakav je osjećaj. Da su bar ti ljudi koji su se tako glasali dovoljno hrabri da to naprave izvan dvorane, jer kunem se na očev grob, bili bi suočeni s posljedicama koje ne bi mogli izbjeći.”

