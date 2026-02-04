VIDEO / Ni Jokić nije mogao pomoći protiv Pistonsa, Oklahoma prva do 40 pobjeda

Cade Cunningham postigao je 29 poena i upisao deset asistencija za Pistonse. Jalen Duren dodao je 19 poena i 13 skokova, dok je Duncan Robinson ubacio 20 poena za Pistonse, koji su slavili u pet od posljednjih šest utakmica.

Pistonsi su u trećoj četvrtini stigli do čak 20 poena prednosti, no tada je na scenu stupio Nikola Jokić, koji je u tom dijelu igre postigao deset poena, dok je Jamal Murray u posljednjoj četvrtini ubacio 14. Prednost Detroita tako se u završnici spustila na jednoznamenkastu razliku, ali gosti nisu uspjeli napraviti potpuni preokret.

Murray je bio najbolji strijelac Nuggetsa s 32 poena i osam asistencija, dok je Jokić dodao 24 poena i 15 skokova.

Detroit nakon nove pobjede drži vrh Istoka s omjerom 37-12 te ima pet i pol utakmica prednosti ispred drugoplasiranih New York Knicksa.

Knicksima je produžen pobjednički niz na sedam utakmica, ovoga su puta s uvjerljivih 132:101 svladali Washington Wizardse.

Mikal Bridges postigao je 23 poena, a Jalen Brunson 21 za Knickse, koji su u posljednjoj četvrtini imali čak 41 poen prednosti. Knicksima je omjer sada 32-18.

Na trećem mjestu Istočne konferencije ostaju Boston Celtics (32-18), koji su u Teksasu pobijedili Dallas Maverickse sa 110:100. Novak u redovima Dallasa, Cooper Flagg, ponovno je oduševio punu dvoranu s 36 poena, no nije imao dovoljno pomoći suigrača.

U Zapadnoj konferenciji košarkaši Oklahoma City Thundera, branitelji naslova u NBA ligi, postali su prva momčad ove sezone s 40 pobjeda. Ovoga su puta s 128:92 nadigrali Orlando Magic.

Oklahoma je već u prvoj četvrtini stekla 25 poena prednosti, a najkorisniji igrač (MVP) lige Shai Gilgeous-Alexander nastavio je niz utakmica s najmanje 20 poena.

Kanadska zvijezda, koja je utakmicu završila s 20 poena, devet asistencija i pet skokova, postigla je najmanje 20 poena u 121 uzastopnoj NBA utakmici. Sada mu nedostaje još šest susreta do rekorda legendarnog Wilta Chamberlaina, ostvarenog između 1961. i 1963. godine.