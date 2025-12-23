VIDEO / Nevjerojatni Gilgeous-Alexander ispisao povijest NBA

Podijeli :

Prethodnu noć u NBA ligi obilježio je Shai Gilgeous-Alexander.

Aktualni MVP i as Oklahoma City Thundera postao je tek drugi igrač u povijesti NBA lige koji je u 100 uzastopnih utakmica postigao 20 ili više poena. Gilgeous-Alexander je do velikog dostignuća došao u rutinskoj pobjedi svoje momčadi protiv Memphis Grizzliesa 119:103.

Utakmicu je završio s 31 poenom i još jednom pokazao zašto se smatra najboljim strijelcem lige u posljednjih nekoliko godina. Jedini igrač koji je dosad uspio ostvariti ovakav pothvat bio je legendarni centar Wilt Chamberlain.

Gilgeous-Alexander ove sezone u prosjeku postiže 32 poena po utakmici, dok je aktualni prvak Oklahoma City Thunder najbolja momčad lige sa omjerom od 26 pobjeda i tri poraza.

U ostalim utakmicama, sjajni Detroit Pistonsi slavili su u gostima kod Portland Trail Blazersa 110:102, dok je Golden State Warriors kao domaćin pobijedio Orlando Magic 120:97. Cleveland Cavaliersi su niz loših rezultata prekinuli pobjedom protiv Charlotte Hornetsa 139:132, a Boston Celticsi su bili bolji od Indiana Pacersa 103:95. New Orleans Pelicansi svladali su Dallas Maverickse 119:113.

