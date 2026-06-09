VIDEO / Neviđene scene na finalu NBA: Poslušajte kako je Donald Trump izviždan dok svira himna

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Donald Trump postao je prvi aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je uživo pratio utakmicu NBA finala, no njegov dolazak u kultni Madison Square Garden nije prošao bez negodovanja domaće publike.

Kad se američki predsjednik Donald Trump pojavio na velikom videozidu dvorane salutirajući tijekom izvođenja nacionalne himne, s tribina su se prolomili glasni zvižduci.

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Ovakve scene još nisu viđene na utakmicama NBA finala, a glavni razlog frustracije navijača, osim političkih tenzija u New Yorku koji tradicionalno naginje demokratima, bile su ekstremne mjere osiguranja.

Zbog dolaska Marine One helikoptera i predsjedničke pratnje, ulice oko dvorane bile su potpuno zatvorene za pješake i vozila. Tisuće policajaca i stotine agenata Tajne službe uspostavili su sigurnosne provjere nalik onima u zračnim lukama, zbog čega su gledatelji s ulaznicama satima čekali u redovima dugim nekoliko blokova.

“To stvarno kvari čitavu atmosferu oko Knicksa”, prokomentirao je jedan razočarani navijač za BBC.

Na samom parketu, San Antonio Spursi uspjeli su u trećoj utakmici finalne serije svladati New York Knickse rezultatom 115:111, čime su smanjili zaostatak u seriji na 2-1. Bila je to prva finalna utakmica u New Yorku još od 1999. godine, kada su ova dva kluba također igrala za naslov prvaka.

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