VIDEO / Neviđena drama u samoj završnici utakmice Eurolige!

Tijesno, neizvjesno, uzbudljivo i na kraju pobjednički iz perspektive Barcelone, a razočaravajuće iz kuta Bayerna.

Odigrali su Bayern i Barcelona mini-triler u 10. kolu Eurolige, a za muk u gromoglasnoj SAP dvorane pobrinuo se Spencer Dinwiddie. Ovosezonsko NBA pojačanje njemačkog kluba imalo je priliku izboriti produžetak, ali ruka mu je zadrhtala u presudnom trenutku – kod 74:75.

Preuzeo je Dinwiddie odgovornost, u posljednjim sekundama krenuo u prodor, dobio rampu, ali je istodobno izborio prekršaj pri rezultatu 75:73. Pred Amerikancem s pozamašnim NBA iskustvom bila su dva slobodna bacanja. Prvo je pogodio, drugo promašio, a s 1,2 sekunde na satu bilo je vremena samo da Vladimir Lučić uhvati loptu, ali ne i da pokuša poentirati.

Zadrhtala je ruka čovjeku koji je kroz karijeru slobodna bacanja gađao s uspješnošću od 79,6 posto (pogodio 1.861 od 2.337 pokušaja). Lopta je jedva dotaknula prvi obruč i svima u dvorani bilo je jasno da je mini-serija od tri pobjede završena.

Armani je upisao pobjedu u Milanu, a konačan rezultat utakmice 11. kola Eurolige protiv Asvela bio je 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21).

Uspon Olympiacosa u Euroligi potvrđen je laganom pobjedom nad razigranim Žalgirisom. Stigao je litavski gigant u atensku luku u odličnom raspoloženju, s četiri uzastopne pobjede u ovom natjecanju, ali se već nakon prve četvrtine moglo naslutiti da će jedan od favorita za osvajanje Eurolige lako obraniti domaći teren, na kraju je završilo 95:78.

