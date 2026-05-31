VIDEO / NBA će dobiti novog prvaka, San Antonio srušio Oklahomu!

AP Photo/Nate Billings via Guliver

Košarkaši San Antonio Spursa plasirali su se u veliko NBA finale nakon što su u gostima pobijedili Oklahoma City Thunder rezultatom 111:103 u odlučujućoj utakmici finala Zapadne konferencije.

Spursi su slavili ukupnim rezultatom 4:3 te su se plasirali u svoje prvo NBA finale od 2014. godine, gdje će igrati protiv New York Knicksa.

Victor Wembanyama i San Antonio finale Zapadne konferencije otvorili su pobjedom u Oklahoma Cityju, a seriju su završili na istom mjestu.

Wembanyama je postigao 22 poena, Julian Champagnie dodao je 20, Stephon Castle 16, a De’Aaron Fox 15 poena. Keldon Johnson i Devin Vassell utakmicu su završili s po 11 postignutih poena.

Shai Gilgeous-Alexander predvodio je Oklahomu s 35 poena i devet asistencija, no NBA liga će osmu sezonu zaredom dobiti novog prvaka. Cason Wallace postigao je 17 poena, dok su Jared McCain i Alex Caruso dodali po 12 poena za Oklahomu.