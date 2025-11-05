VIDEO / Navijači Zvezde proslavili pobjedu uz veliki hit Novih Fosila

Podijeli :

Veselo je bilo večeras u Beogradu gdje je Crvena zvezda došla do pobjede protiv Panathinaikosa. Beogradski sastav obranom je slomio goste iz Atene tijekom prve tri četvrtine i zasluženo slavila 86:68. Pobjedu su znali proslaviti i njihovi navijači uz hit 'Za dobra stara vremena...'.