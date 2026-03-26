VIDEO / Navijači u nevjerici: Je li Dončić zaradio najčudniju tehničku ikada?

Košarka 26. ožu 20268:26 0 komentara

Lakersi su noćas na gostovanju u Indianapolisu s 137:130 pobijedili Indiana Pacerse i oporavili se nakon nedavnog poraza u Detroitu. Još jednu odličnu predstavu pružio je slovenski as Luka Dončić, koji je u pobjedi Lakersa postigao 43 poena. Društvenim se mrežama proširila situacija iz treće četvrtine, a navijačima nije jasno zašto je točno slovenskoj zvijezdi dosuđena tehnička. Pogledajte i procijenite!

