VIDEO / Navijači u nevjerici: Je li Dončić zaradio najčudniju tehničku ikada?

Lakersi su noćas na gostovanju u Indianapolisu s 137:130 pobijedili Indiana Pacerse i oporavili se nakon nedavnog poraza u Detroitu. Još jednu odličnu predstavu pružio je slovenski as Luka Dončić, koji je u pobjedi Lakersa postigao 43 poena. Društvenim se mrežama proširila situacija iz treće četvrtine, a navijačima nije jasno zašto je točno slovenskoj zvijezdi dosuđena tehnička. Pogledajte i procijenite!