VIDEO / Navijač provocirao Markkanena pa pao i ‘sletio’ na dvije djevojke

Komičnu situaciju vidjeli smo na utakmici prvog kola Eurobasketa 2025. između Švedske i jednog od domaćina Finske. Neizvjestan okršaj pripao je Fincima 93:90, no prije toga, u posljednjoj četvrtini kada se domaći igrač Lauri Markkanen pripremao izvoditi slobodno bacanje, jedan navijač u njegovom vidokrugu dao je sve od sebe da ga omete. Uistinu, Markkanen je promašio taj šut, a navijač je od radosti izgubio ravnotežu, zateturao i pao, pritom 'sletivši' na dvije navijačice s pomponima koje su sjedile u istom redu.

