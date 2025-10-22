VIDEO / Naš komentator o prvom NBA prijenosu: ‘Prala me trema tjedan dana, ostvario mi se san’

Košarka 22. lis 202512:23 0 komentara

Naš komentator Ivan Mihovil Klarić odradio je svoj prvi NBA prijenos na Sport Klubu. Koliko mu to znači moglo se čuti i u prijenosu utakmice koju je prenosio LA Lakers - Golden State Warriors, ali i u emisiji Jutro SK otkrio je svoje dojmove. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

