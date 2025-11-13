VIDEO / Nakon više od 500 dana zaigrao je u Euroligi, a onda se – opet ozlijedio!

Podijeli :

Olympiacos je upisao pobjedu nad Žalgirisom 95:78 u utakmici 11. kola Eurolige, no Dvorana mira i prijateljstva utihnula je pred kraj prve četvrtine.

Američki bek Keenan Evans samo je klecnuo na lijevu nogu, suigrači su ga iznijeli s parketa na putu prema svlačionici, a 29-godišnjak iz savezne države Teksas uspio je samo izustiti:

“Nemoguće…“

Trener pirejskih crveno-bijelih Giorgos Bartzokas rekao je novinarima da vjeruje kako je riječ o ozbiljnoj ozljedi, dok je portal sportdog.gr izvijestio da se radi o puknuću Ahilove tetive.

Nedugo zatim, klub je potvrdio tu informaciju – riječ je o rupturi Ahilove tetive desne noge. To znači da je Evans završio sezonu koju gotovo da nije ni započeo.

Ovo mu je bila prva euroligaška utakmica nakon teške ozljede 26. svibnja 2024., kada je, kao igrač Žalgirisa, stradao u polufinalnoj seriji litavskog prvenstva protiv Lietkabelisa.

Evans je pred ovu sezonu, u kojoj nije igrao, potpisao za Olympiacos, a taj je potez, kako se sada pokazalo, bio nesretan zalog za budućnost grčkog velikana.

Svoj povratak na parket Evans je imao nakon 533 dana, u utakmici grčkog prvenstva u kojoj je Olympiacos svladao Karditsu 102:82. U tom debiju 191 centimetar visoki razigravač ubacio je 15 poena i podijelio pet asistencija.

