VIDEO / Nakon 37 godina i četiri izgubljena finala – Michigan je prvak NCAA

Prekinuta je dominacija UConn Huskiesa u sveučilišnoj košarci. U noći s ponedjeljka na utorak, prvi put od 1989. godine, prvaci NCAA lige postali su Michigan Wolverinesi.

Michigan Wolverinesi pobijedili su UConn Huskiese u velikom NCAA finalu rezultatom 69:63 i tako svom sveučilištu donijeli naslov koji se čekao 37 godina!

UConn je imao dvije titule u tri godine, no ovoga puta momčad trenera Dana Hurleyja nadigrana je od strane Michigana, ekipe koja je izgubila prethodna četiri finala.

Završnica je bila dramatična – Huskiesi su 45 sekundi prije kraja pogodili tricu i smanjili zaostatak na samo četiri poena (67:63), ali je miran bio Yaxel Lendeborg, koji je s linije slobodnih bacanja potvrdio pobjedu svoje momčadi.

Utakmica nije bila pretjerano atraktivna za gledanje – promašaji, posebno za tri poena, nizali su se na obje strane, ali je borba bila zanimljiva i bespoštedna.

U pobjedničkoj momčadi Elliot Cadeau postigao je 19 poena, dok je za UConn Karaban ubacio dva manje.