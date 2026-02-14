VIDEO / Mučne scene iz Granade, košarkaš doživio težak prijelom noge. Jaukao je od bolova

Podijeli :

Mučne scene iz španjolske Granade. U 20. kolu španjolske ACB lige u utakmici Granade i Gran Canarije vidjeli smo tešku ozljedu gostujućeg igrača Salva. On je pri jednom ulazu na koš nezgodno pao te je čini se momentalno doživio težak prijelom noge. Čim je pao glasno je urlikao tražeći pomoć te su ga ubrzo na nosilima ispratili iz dvorane. Domaći navijači ispratili su ga velikim pljeskom... U pitanju je čini se ozljeda koljena...