VIDEO / Može se i bez Dončića i LeBrona: Junak Lakersa pogodio za pobjedu sa zvukom sirene, pogledajte ludi kraj!

U ludoj utakmici u Los Angelesu Lakersi su na kraju slavili 116:115 protiv Minnesota Timberwolvesa, a junak je opet - Austin Reaves.

Lakersi su krajem treće četvrtine imali +20, ali Wolvesi su se potpuno vratili i čak i poveli sa 115:114 na 10 sekundi do kraja utakmice, ali onda je najbolja priča sezone Austin Reaves sa zvukom sirene pogodio za pobjedu 116:115.

Austin Reaves je upisa 28 poena i 16 asistencija, predvodeći Los Angeles, koji je pobijedio Minnesotu unatoč tome što je igrao bez ozlijeđenih zvijezda LeBrona Jamesa i Luke Dončića. Jake LaRavia završio je s 27 poena uz šut od 10 od 11, uključujući 5 od 6 trica.

Reaves je zbog ozljede Dončića i izostanka LeBrona igra praktički sam, u prve dvije utakmice ubacivao je po 51 i 41 poen.

Minnesota je igrala bez najboljeg igrača Anthonyja Edwardsa, a imala je dvojicu igrača s 30 poena i više. Julius Randle je ubacio 33 uz šest asistencija i pet skokova, a Jaden McDaniels 30 koševa uz sedam skokova.

Poslušajte kako je i naš komentator Ivan Mihovil Klarić proživio ovaj ludi kraj utakmice.

