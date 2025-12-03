VIDEO / Može li Oklahoma srušiti rekord NBA lige? Aktualni prvaci upisali 13. uzastopnu pobjedu

Podijeli :

Aktualni NBA prvaci košarkaši Oklahoma City Thundera nastavljaju s odličnim igrama nakon što su na gostovanju porazili Golden State Warriorse sa 124-112 upisavši 13. uzastopnu pobjedu, te 21. ove sezone uz samo jedan poraz. Podsjetimo, najbolji NBA rekord u regularnoj sezoni ikad ostvarili su upravo Warriors u sezoni 2015./16. s omjerom 73-9. Time su srušili prethodni rekord Chicago Bullsa iz 1995./96., koji su sezonu završili s 72–10.

Gosti su bolje otvorili susret i sredinom prve četvrtine imali su 10 koševa prednosti, da bi na koncu poluvremena imali velikih +19 (63-44).

Golden State se u trećoj dionici vratio smanjivši na svega tri koša minusa (88-91), a na startu posljednje četvrtine domaćin je i poveo sa 103-99. Thunder potom bježi na sedam razlike (114-107) i do kraja susreta samo povećava prednost na konačnih +12.

Oklahomu je do pobjede vukao Shai Gilgeous-Alexander s 38 koševa i četiri asistencije, Jalen Williams dodao je 22 koša i šest asistencija, a Chet Holmgren 21 poen i osam skokova.

Kod domaćina najefikasniji su bili Brandin Podziemski i Pat Spencer s po 17 koševa, dok je Seth Curry u svom debiju za Warriorse dodao 14 koševa.

Njegov stariji brat Stephen Curry bio je izvan terena drugu utakmicu zaredom zbog ozljede lijevog kvadricepsa i istegnuća mišića zadobivenog prošle srijede protiv Houstona, dok je Jimmy Butler igrao samo 15 minuta u prvom poluvremenu zbog bolova u lijevom koljenu.

Thunder sa skorom 21-1 vodi na Zapadu, dok su Warriorsi na osmoj poziciji s po 11 pobjeda i poraza.

U najzanimljivijem susretu večeri Minnesota Timberwolvesi su nakon produžetaka na gostovanju porazili New Orleans Pelicanse sa 149-142.

Minnesota je nadoknadila zaostatak od 15 poena u trećoj četvrtini i na koncu upisala 13. pobjedu sezone uz osam poraza, dok su Pelicansi na skromnom skoru 3-19.

Nakon boljeg otvaranja Timberwolvesa, Pelicansi su u drugoj i trećoj četvrtini preuzeli kontrolu igre i poveli s 15 razlike (82-67). Sredinom posljednje dionice imali su +6, da bi 43 sekunde prije kraja poveli sa 129-125. Jaden McDaniels je smanjio, a Anthony Edwards je košem 2.3 sekunde prije kraja izborio produžetak.

Pelicansi su imali priliku za šut za pobjedu, ali je Derik Queen promašio. Gosti su u produžetku zaigrali bolje, poveli su s 10 razlike i mirno obranili vodstvo.

Sjajan je bio Anthony Edwards s 44 koša, pet skokova i četiri asistencije. Rudy Gobert je dodao 26 koševa i 13 skokova, a Naz Reid je završio s 18 koševa.

Kod domaćina najefikasniji su bili Trey Murphy III s 33 koša i 15 skokova, Saddiq Bey s 22 koša, te novaci Derik Queen i Jeremiah Fears s po 21 poen. Karlo Matković nije nastupio za Pelicanse zbog ozljede.

U jednom od “NBA klasika” Boston Celticsi su u TD Gardenu pobijedili New York Knickse sa 123-117.

Knicksi su na otvaranju susreta poveli sa 17-4, na koncu prve četvrtine imali su 11 koševa prednosti (32-21), a u drugoj dionici i +14 (39-25). Međutim, domaćin je do poluvremena preokrenuo rezultat (58-52), a u trećoj četvrtini poveo s velikih 18 razlike (94-76). U posljednjoj četvrtini Knicksi su se približili na tri koša zaostatka (110-113), no više od toga nije išlo.

Bez Jaysona Tatuma, koji je dulje vrijeme bio izvan terena zbog puknuća Ahilove tetive, Boston je do 12. pobjede, uz devet poraza predvodio Jaylen Brown s 42 koša, dok je Derrick White dodao 22 koša.

Kod Knicksa, kojima je to bio sedmi poraz, Mikal Bridges je zabio 35 koševa pri čemu osam trica, dok je Karl-Anthony Towns dodao 29 koševa i sedam skokova.

Rezultati susreta NBA lige:

Philadelphia - Washington 121-102 Toronto - Portland 121-118

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.