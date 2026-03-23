VIDEO / Minnesota nakon 21 godinu slavila u Bostonu

Košarkaši Minnesote pobijedili su Boston u gostima s 102:92, a ovo je bila prva pobjeda Wolvesa u Bostonu od 2005.

Minnesotu su do pobjede predvodili Bones Hyland s 23 i Jaden McDaniels s 19 poena, dok je Ayo Dosunmu dodao 17. Najbolji igrač u momčadi Bostona bio je Jaylen Brown s 29 koševa, dok je Jayson Tatum utakmicu završio sa 16 koševa i 11 skokova.

Phoenix Sunsi su sinoć na domaćem terenu pobijedili Toronto 120:98, prekinuvši niz od pet poraza u NBA ligi. Devin Booker postigao je 25, a Jaylen Green 20 poena za pobjedničku momčad. Toronto je predvodio Scottie Barnes sa 17 koševa, dok su Jacoby Walter i RJ Barrett dodali po 13. Phoenix je sedmi u Zapadnoj konferenciji s 40 pobjeda i 32 poraza, dok je Toronto peti na Istoku s omjerom 39-31.

New York Knicksi su na domaćem terenu pobijedili Washington 145:113. Karl-Anthony Towns postigao je 26 poena i ugrabio 16 skokova, dok je Jaylen Brunson dodao 23 koševa za Knickse, koji su upisali šestu uzastopnu pobjedu. U redovima Washingtona, koji je pretrpio 16. poraz zaredom, najefikasniji je bio Jaden Hardy s 25 koševa.

Ranije sinoć Denver je kod kuće pobijedio Portland sa 128-112, a Nikola Jokić je upisao svoj 35. triple-double sezone,. Jokić je utakmicu završio s 22 poena, 14 skokova i 14 asistencija.