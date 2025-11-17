VIDEO / Matkoviću 20 minuta u porazu, Šarić opet zakucan na klupu

Podijeli :

New Orleans Pelicansi doživjeli su deseti poraz u 12 odigranih susreta ove sezone.

Na domaćem terenu Pelicanse su svladali Golden State Warriorsi 106:124. Karlo Matković proveo je na parketu 20 minuta te postigao četiri poena, uz dva skoka, tri asistencije i dvije ukradene lopte. Najbolji u redovima Warriorsa bio je Moses Moody s 32 poena.

Sacramento Kingsi, za koje igra hrvatski reprezentativac Dario Šarić, poraženi su u gostima kod San Antonio Spursa sa 123:110. Bivši igrač Kingsa, De’Aaron Fox, bio je ključan za Spurse s 28 poena i 11 asistencija. Najbolji u momčadi Sacramenta bio je DeMar DeRozan s 27 poena i čak 80 posto šuta iz igre.

Dario Šarić opet nije zaigrao. Ove je sezone nastupio u samo tri utakmice, ukupno odigravši 27 minuta. Postigao je pet poena, i to u pobjedi nad Utah Jazzom 25. listopada. Posljednji put za Kingse je zaigrao 27. listopada protiv Los Angeles Lakersa.

NBA rezultati:

Boston Celtics – LA Clippers 121-118

San Antonio Spurs- Sacramento Kings 123-110

(Dario Šarić nije igrao za Sacramento)

Washington Wizards -Brooklyn Nets 106-129

Houston Rockets – Orlando Magic 117-113 (produžetak)

New Orleans Pelicans- Golden State Warriors 106-124

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 138-133 (produžetak)

Utah Jazz – Chicago Bulls 150-147 (produžetak)

Phoenix Suns – Atlanta Hawks 122-124

