VIDEO / Matkovićevi Pelicansi upali u krizu, doživjeli su težak poraz u Detroitu

Jalen Duren je s 30 poena, uz 10 od 12 iz igre, 10 skokova i sedam asistencija, vodio Detroit (53-20) do pobjede protiv New Orleansa (25-49), u kojoj su Kevin Huerter (22 poena) i Daniss Jenkins (19) iskombinirali devet trica iz 14 pokušaja za domaće.

Hrvatski centar Karlo Matković odigrao je 15 minuta za Pelicanse, ubacio osam poena (šut 4-8), uz tri skoka, asistenciju, ukradenu loptu i blokadu.

Prvi strijelac gostiju bio je Zion Williamson s 21 poenom. Pelicansima je ovo bio treći poraz zaredom u NBA ligi.

Orlando je s četvrtka na petak prekinuo niz od šest poraza zaredom slavivši protiv Sacramenta 121:117.

Paolo Banchero je ubacio 30 poena, uz devet skokova i sedam asistencija, dok je Desmond Bane dodao 23. Za Kingse (19-55) je DeMar DeRozan upisao 33 poena, šest skokova i 11 asistencija.

Kon Knueppel je ispisao povijest u pobjedi Charlotte Hornetsa 114:103 protiv New Yorka. Utakmicu je završio sa 27 poena i pogodio šest trica s kojima je probio barijeru od 250 u sezoni, čime je postao prvi igrač mlađi od 22 godine koji je uspio to napraviti. Jalen Brunson je upisao 26 poena i 13 asistencija u porazu Knicksa.