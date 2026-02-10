VIDEO / Matković u slavlju Pelicansa odigrao jednu od najboljih utakmica sezone

Podijeli :

U derbiju začelja Zapadne konferencije NBA lige košarkaši New Orleansa su pred svojim navijačima nadigrali Sacramento sa 120-94, a vrlo dobru utakmicu odradio je hrvatski košarkaš Karlo Matković.

New Orleans je utakmicu prelomio tijekom druge i treće dionice. U tom je razdoblju domaćin napravio +20 u odnosu na suparnika te je uoči posljednje četvrtine pobjegao na nedostižnih 92-67.

Matković je ušavši s klupe skupio 19 minuta na parketu te je postigao 12 poena. Za dva i tri poena je gađao po 2-3 uz 2-2 s linije slobodnih bacanja. Dodao je tome devet skokova i jednu asistenciju.

VIDEO / NBA ili UFC? Apsolutna makljaža u Charlotteu, na teren uletjela i policija!

Učinak od 12 poena treći je najbolji Matkovićev ove sezone, nakon 16 poena u porazu od Portlanda početkom siječnja i 13 poena u pobjedi protiv Charlottea početkom studenoga. Posebno se istaknuo u skoku, gdje je s devet uhvaćenih lopti postavio svoj ovosezonski maksimum. Njegovi osobni NBA rekordi iznose 19 poena i 11 skokova.

Prvi strijelac New Orleansa bio je Trey Murphy s 21 poenom, a uspješno je i sedam puta asistirao. Jeremiah Fears je postigao 20 poena, a Zion Williamson 18 poena uz šest asistencija i pet skokova.

U sastavu Sacramenta najbolji je bio Maxime Raynaud s 21 poenom i čak 19 skokova, dok je Russell Westbrook ubacio 17 poena.

New Orleans sada ima 15 pobjeda i 40 poraza, dok je Sacramento posljednji na Zapadu s omjerom 12-43.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.