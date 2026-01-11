VIDEO / Matković spektakularnim zakucavanjima oduševio u porazu Pelicansa

Podijeli :

U nedjelju navečer odigrana je NBA utakmica između Orlando Magica i New Orleans Pelicansa za koje igra Karlo Matković. Hrvatski košarkaš je oduševio svojim zakucavanjima, ali njegova sjajna igra nije bila dovoljna za pobjedu protiv Magica. Orlando je na kraju slavio sa 128:118.

Karlo Matković i dalje nije startni centar Pelicansa, ali uvijek napravi najviše od svojih minuta na NBA parketima. Hrvatski košarkaš sjajan je bio u prvom poluvremenu u kojem je nakupio devet poena, ali više je oduševio način na koji ih je ostvario.

Prve poene upisao je nešto manje od dvije minute prije kraja četvrtine kada je sjajnim zakucavanjem pogodio za smanjenje Orlandovog vodstva na 21:20. U tim završnim minutama upisao je još jedno zakucavanje, a njega je napravio četiri sekunde prije kraja. Tada nije spektakularno zakucao, ali je svejedno donio dva poena za izjednačenje na 26:26.

U drugoj četvrtini je Matković također dobio neke minute, a sredinom perioda pogodio je tricu za povećanje vodstva Pelicansa na 42:38. No, ni to još nije bilo najbolje od njega jer je pet minuta prije kraja poluvremena uhvatio “alley-oop” Derika Queena za 45:42 Pelicansa. Drugo poluvrijeme ipak nije bilo toliko efikasno za Matkovića koji je svom učinku dodao još dva pogođena slobodna bacanja za ukupno 11 poena. Uz to je dodao jednu asistenciju i dva bloka.

Nažalost po njega, dobra igra nije donijela pobjedu Pelicansima koji su rezultatom 128:118 upisali 32. poraz sezone nakon samo 41 odigrane utakmice. Magicu je ovo bila 22 pobjeda te su se oni poravnali sa šestim Cleveland Cavaliersima. Ostalo je još polovica regularne sezone pa se očekuje da bi Orlando morao biti jedan od kandidata za ulazak u doigravanje.