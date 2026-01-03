VIDEO / Matković odigrao utakmicu sezone u porazu Pelicansa

Hrvatski košarkaš Karlo Matković postigao je 16 koševa (šut 7-8) i imao dva skoka u domaćem porazu svojih New Orleans Pelicansa od Portland Trail Blazersa 109-122.

Deni Avdija postigao je 34 poena i imao 11 asistencija dok je Portland poslao domaćina New Orleansa u šesti uzastopni poraz. Caleb Love je pogodio šest trica i postigao 22 koša za Trail Blazerse, koji su ostvarili treću pobjedu u četiri utakmice. Zion Williamson postigao je 35 poena i osam skokova za Pelicanse, koji su igrali bez ozlijeđenih startera Treya Murphyja III, Derika Queena, Herberta Jonesa i Saddiqa Beya.

