VIDEO / Maestralni Jokić u novoj pobjedi Denvera oborio rekord legendarnog Kareema Abdul-Jabbara

Srpski centar upisao je 13. triple-double sezone s 23 poena, 13 asistencija i 11 skokova, a pritom je postao centar s najviše asistencija u povijesti NBA lige, prestigavši Kareema Abdul-Jabbara. Rekord je srušio 6:26 prije kraja prvog poluvremena asistencijom Jalenu Picketu za tricu.

Iako je Jokić bio u središtu pozornosti, ključnu ulogu u pobjedi imao je Jamal Murray s 32 poena, čak 20 u drugoj četvrtini. Nuggetsi su tada preokrenuli utakmicu nakon što je Orlando vodio 47:33, napravivši seriju 35:7 i na odmor otišli s plus 14.

Murray ove sezone igra najbolju košarku karijere s prosjekom od 25,2 poena, a u prosincu čak 28,1. Kod oslabljenog Orlanda, bez Franza Wagnera i Jalena Suggsa, najbolji je bio Paolo Banchero s 26 poena, 16 skokova i 10 asistencija, dok je Wendell Carter Jr. također ubacio 26 poena.