VIDEO / Maestralni Jokić do novog triple-doublea u pobjedi Nuggetsa

Nikola Jokić je uspostavio toliku dominaciju nad standardnim statističkim parametrima da više čak ni nije velika tema kada ostvari triple-double prije početka posljednje četvrtine.

Upravo se to dogodilo u nedjelju u Ball Areni, gdje su Denver Nuggetsi sa 128:112 lako svladali Portland Trail Blazerse.

Sigurne pobjede poput ove nužne su momčadi Davida Adelmana u borbi za što bolji plasman prije početka doigravanja. Momčad iz Colorada sada je peta na ljestvici Istočne konferencije sa skorom 44-28.

Nikola Jokić odigrao je 35 minuta i za to vrijeme ostvario 22 poena (10/18 iz igre, bez ijednog izvedenog slobodnog bacanja), 14 skokova, 14 asistencija, 2 ukradene lopte i 5 izgubljenih.

Bio je to 192. triple-double u NBA karijeri srpskog centra, a čak 85. koji je ostvario prije početka posljednje četvrtine.

U tjednima u kojima Jokić iznova bilježi ovakve partije, prilično nadrealno djeluje spoznaja da je, prema američkim medijima, praktično sve gotovo kada je riječ o MVP utrci. Prvi favorit (i to uvjerljivo) je Shai Gilgeous-Alexander.

Uz Jokića, najefikasniji s 22 poena bio je Jamal Murray (9/18 iz igre), koji je upisao i 7 asistencija. Cameron Johnson pridonio je pobjedi s 19 poena, a 15 je dodao Christian Braun.

Uvjerljivo najbolji igrač gostiju iz Oregona bio je izraelski as Deni Avdija. Nekadašnji igrač Maccabija upisao je 23 poena (7/17 iz igre, 7/8 slobodna bacanja), 6 skokova i impresivnih 14 asistencija. Donovan Clingan imao je 18, a Toumani Kamara 16 poena u poraženoj momčadi.

Denver očekuje zgusnut raspored. U noći s utorka na srijedu po srednjoeuropskom vremenu Nuggetsi će gostovati Sunsima u Phoenixu, a potom igraju tri utakmice kod kuće — redom im dolaze Dallas, Utah i Golden State.

