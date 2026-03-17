VIDEO / Luka Dončić u formi života! Pogledajte kako je ‘uništio’ Houston

Podijeli :

Luka Dončić i Los Angeles Lakersi nastavljaju gaziti dalje u NBA ligi. Protiv Houston Rocketsa, koji su im izravni suparnici u borbi za treće mjesto u Zapadnoj konferenciji, slavili su sa 100:92.

Junak važne pobjede na teškom gostovanju bio je, tko drugi nego Luka Dončić, koji je u šestoj uzastopnoj pobjedi svoje momčadi postigao 36 poena.

LA Lakersi su na zahtjevnom gostovanju kod Raketa u Toyota Centru (Houston) na poluvremenu zaostajali šest poena (51:58), no u drugom dijelu su sustigli domaćine i na kraju im uzvratili za prosinački poraz u Los Angelesu.

POVEZANO VIDEO / Epski obračun Dončića i Jokića: Slovenac na kraju pogodio za pobjedu

Prvo ime susreta bio je Luka Dončić s 36 poena, uz šut iz igre 14/27. Za dva poena šutirao je 10/15, dok je za tri bio nešto slabiji — 4/12. Dodao je još šest skokova i četiri asistencije. Pogodio je i četiri od pet slobodnih bacanja. Također je ukrao dvije lopte, a četiri puta je izgubio posjed.

Drugi najbolji kod Lakersa bio je LeBron James s 18 poena, dok je 15 dodao Austin Reaves, koji je promašio svih osam pokušaja za tri poena.

Kod Houstona je najbolji bio Jabari Smith Jr. s 22 poena, dok je prva zvijezda momčadi Kevin Durant postigao samo 18.

Za momčad iz Los Angelesa ovo je bila šesta uzastopna pobjeda i deveta u posljednjih deset utakmica, što ih uz Oklahomu svrstava među najvruće ekipe u NBA ligi. Jedini poraz u tom razdoblju doživjeli su protiv Denvera Nikole Jokića.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.