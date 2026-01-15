VIDEO / Lijepa NBA večer za Matkovića: Pelicansi slavili nakon ključne obrane hrvatskog centra

Podijeli :

AP Photo/Gerald Herbert via Guliver

Košarkaši New Orleans Pelicansa pobijedili su Brooklyn Netse 116:113 u noći sa srijede na četvrtak u NBA ligi.

Karlo Matković bio je jedini Hrvat u NBA ligi koji je zaigrao noćas, a imao je itekako važnu ulogu. Hrvatski centar odigrao je 18 minuta, imao je ukupno osam koševa (2/3 za dva, 1/2 za tri), tri skoka i dvije blokade.

U završnici utakmice također se istaknuo. Na pet sekundi prije kraja Saddiq Bey je stavio dva bacanja za vodstvo New Orleansa 116-113, a trener Pelicansa je za zadnju obranu umjesto Jeremiaha Fearsa uveo Karla Matkovića.

Matković je na centru pročitao i presjekao loptu koja je išla na Nica Claxtona, doduše ona se odbila do Michaela Portera koji je uspio uputiti težak šut za tricu i produžetak, no nije to bilo ni blizu, promašio je cijeli obruč.

Pelicanse je predvodio sjajni Trey Murphy sa 34 koša, dok je Zion Williamson zabio 25 poena. Za Brooklyn 20 poena imao je Michael Porter Jr.