VIDEO / LeBron u sjeni Dončićeve nestvarne partije ostvario dva velika podviga protiv Miamija

Osim Luke Dončića, jedna od glavnih priča na Floridi bio je i LeBron James.

Slovenac je protiv Miamija brojao do 60, dok je James ostvario triple-double učinak, 19 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

James je tako protiv kluba kojem je donio dva naslova NBA prvaka izjednačio rekord po broju odigranih utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, koji je dosad bio u vlasništvu već umirovljenog igrača Bostona, Roberta Parisha iz 1997. godine — obojica su u regularnom dijelu sezone odigrali po 1611 utakmica.

LeBron je tako unutar 24 sata prvo postao najstariji igrač u povijesti NBA lige koji je postigao 30 poena, koliko je ubacio protiv Houstona, da bi odmah potom protiv Miamija postao i najstariji kojem je uspjelo ostvariti triple-double. Jamesu je ovo 124. takav učinak u karijeri.