VIDEO / LeBron s 41 godinom oborio nevjerojatni rekord NBA lige, Dončić Houstonu ‘uvalio’ 40 poena

Los Angeles Lakersi su u noći sa srijede na četvrtak sa 124:116 bili bolji od Houston Rocketsa u derbiju Zapadne konferencije. Ključni u redovima kalifornijske franšize bili su Luka Dončić i LeBron James koji su zajedno ubacili 70 poena za Los Angeles.

U ovoj pobjedi LeBron James je postavio nevjerojatni rekord NBA lige. Naime, legendarni košarkaš iz Ohija je 30 poena ostvario sa samo jednim promašajem (13/14). Tako je postao prvi košarkaš u povijesti NBA lige koji je nakon navršene 41. godine u regularnoj sezoni zabio 30 ili više poena s 90% šuta iz igre.

Njemu se u pobjedi sjajnom igrom pridružio i Luka Dončić. Najbolji slovenski košarkaš je u pobjedi Lakersa zabio 40 poena, udijelio 10 asistencija i uhvatio devet skokova.

Ovim slavljem Los Angeles je došao na omjer 44-25 te se nalaze na trećem mjestu Zapadne konferencije dok su Houston Rocketsi na omjeru 41-27 te su trenutačno na petom mjestu.

