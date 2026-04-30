VIDEO / LeBron “odbrusio” turskoj zvijezdi: ‘Svi mi to mogu reći, ali ti ne smiješ!’

Najstarijem NBA igraču nije se svidio komentar turskog centra.

LeBron James i Alperen Şengün ušli su u verbalni okršaj sredinom posljednje četvrtine utakmice između Los Angeles Lakersa i Houston Rocketsa.

Nakon što je James iznudio prekršaj, Şengün ga je nazvao “mekanim”.

LeBronu se to nije svidjelo pa je odgovorio Şengünu, aludirajući na to da turski centar dobiva prekršaje koji se mogu smatrati upitnima:

“Jesi li ti to rekao ‘mekan prekršaj’? Bilo tko drugi u ovoj momčadi smije to reći, ali ne ti… Ti si jedina osoba ovdje kojoj to nije dopušteno.”

Lakersi su izgubili od Rocketsa 99:93, ali i dalje vode 3-2.

U šestoj utakmici domaćin je Houston, u noći s petka na subotu u 3:30.