VIDEO / LeBron i društvo pred ispadanjem: Oklahoma još jednom razbila Lakerse

Košarkaši Oklahoma City Thundera uvjerljivo su porazili domaće LA Lakerse 131-108 u trećoj utakmici polufinalne serije zapadne konferencije NBA lige.

Nakon neizvjesnog prvog poluvremena, košarkaši aktualnih NBA prvaka potpuno su dominirali u nastavku utakmice. Predvodili su ih Ajay Mitchell s 24 poena i 10 asistencija i Shai Gilgeous-Alexander s 23 poena i 9 asistencija.

Kod Lakersa, koji su i dalje bez najboljeg igrača, ozlijeđenog Luke Dončića, najbolji su bili Rui Hachimura s 21 i LeBron James s 19 poena.

Oklahoma u seriji na četiri pobjede vodi 3-0, a idući je susret za dva dana ponovo u Los Angelesu.

