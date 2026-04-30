VIDEO / Lakersi se opasno igraju: Houston slavio u Los Angelesu i izborio šestu utakmicu

Houston je izbjegao eliminaciju pobjedom u gostima protiv Los Angeles Lakersa u Los Angelesu 99:93.
Lakersi su vodili 3:0 u seriji, prednost koju još nitko nikada u povijesti NBA doigravanja nije nadoknadio. Uoči pete utakmice u Los Angelesu u sastav se vratio Austin Reaves, dok su s druge strane Rocketsi bili oslabljeni neigranjem Kevina Duranta.
Ipak, Teksašani su napravili break, smanjili na 3:2 i vratili seriju u Houston — odjednom sve postaje zanimljivije.
Prijelomna je bila druga četvrtina, koju je Houston dobio 30:19, preokrenuo rezultat i od tada imao stalnu prednost. Ona je bila i dvoznamenkasta, ali su Lakersi uspjeli u završnici prići na 88:85. Ipak, Rocketsi nisu dopustili da izgube vodstvo i na kraju su došli do velike pobjede.
U pobjedničkoj momčadi Smith je prednjačio s 22 poena i sedam skokova, a Eason je dodao 18. Na drugoj strani LeBron James upisao je 25 poena uz sedam asistencija, povratnik Reaves postigao je 22, dok je Ayton ostvario double-double učinak s 18 poena i 17 skokova.
