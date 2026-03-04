VIDEO / Lakersi preokretom do pobjede protiv Matkovićevih Pelicansa, Dončić opet sjajan

Pelicansi su u posljednjoj četvrtini vodili 94:86, no Lakersi su serijom 14:0 preokrenuli utakmicu i na kraju riješili susret u svoju korist.

Slovenski as Luka Dončić, koji je bio najbolji strijelac utakmice, otvorio je dvoboj tricom nakon samo 15 sekundi, ali je potom promašio pet uzastopnih šuteva. Već u drugoj četvrtini zbog prigovora sucima dobio je i 14. tehničku pogrešku ove sezone, što znači da je udaljen još samo dvije od suspenzije na jednu utakmicu.

Nakon što su gosti poslije tri četvrtine imali dva poena prednosti, Lakersi su u završnici konsolidirali redove, a presudna je bila serija 24:7.

Naime, gosti su nakon slobodnih bacanja Zion Williamson 7:20 minuta prije kraja vodili 94:86, no domaćini su potom kreirali očekivani preokret i nanizali 14 uzastopnih poena.

Preokret u završnici predvodili su Dončić i Austin Reaves, koji je promašio prvih osam šuteva večeri prije nego što je susret završio s 15 poena. Deandre Ayton dodao je za Lakerse 13 poena i osam skokova.

Williamson se nakon kraće stanke vratio s 24 poena, Trey Murphy III postigao je 21, a Saddiq Bey 18 poena. Karlo Matković nije igrao za Pelicanse.

Sljedeća utakmica Lakerse očekuje u petak rano ujutro po slovenskom vremenu, kada gostuju kod Denver Nuggetsa.