VIDEO / Kontroverzno u Bologni, Olympiacos jedva sačuvao +20!

Virtus je upisao tek drugi domaći poraz u osam euroligaških utakmica, a Olympiacos je slavio u Bologni s 97:94.

Pirejci su od druge četvrtine kontrolirali igru i rezultat, imali su i +20 u trećoj dionici, da bi početkom posljednje četvrtine rezultat bio 80:62.

Momčad Duška Ivanovića nije se predavala – fantastična obrana, dvije trice Morgana i razigrani Niang bili su dovoljni za smanjenje na -5. Odigrali su odličnu obranu, ali je potom Tyler Dorsey uz puno sreće pogodio tricu od table.

Milutinov je dvaput zabio nakon ofenzivnog skoka i odbio nove nalete, ali je Virtus bio uporan, predvođen Vildozom (dvije uzastopne trice).

Bilo je potrebno još herojske igre kako bi se slomio sve bolji Virtus, koji je sve lakše dolazio do poena, uglavnom iz izgrađenih akcija i na samom obruču.

Koševi Fourniera i Dorseyja odveli su Olympiacos prema pobjedi, a pri rezultatu 95:94 domaći su prosvjedovali smatrajući da Olympiacos nije izveo loptu iz auta u propisanih pet sekundi.

Nakon toga Peters je pogodio oba slobodna bacanja, a u preostale tri sekunde Virtus je uspio izgraditi tek težak šut Alstona, koji nije završio ni blizu koša.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.