VIDEO / Knicksi razbili Celticse na krilima Jalena Brunsona

Karl-Anthony Towns je dodao double-double učinak od 11 poena i 10 skokova, dok su Mikal Bridges (14) i novi član ekipe Jose Alvarado (12) također bili dvocifreni. Knicksi su tijekom cijele utakmice držali prednost i nisu nijednom ozbiljnije ugrozili svoju pobjedu.

VIDEO / Ostao je samo Westbrook: Jokić skočio na drugo mjesto vječne liste ‘triple-doubleova’

Kod Celticsa najbolji su bili Jaylen Brown s 26 i Derrick White s 19 poena. Baylor Scheierman je startao umjesto ozlijeđenog Sama Hausera te je završio s 10 poena, 13 skokova i pet asistencija. Boston je šutirao 37% iz igre, dok su iza linije za tri poena pogodili samo 7 od 41 pokušaja (17,1%).

Knicksi su se odvojili u trećoj četvrtini serijom 20-7 i u posljednjoj dionici Brunson je postigao deset uzastopnih poena za maksimalnih 23 poena prednosti. Ovom pobjedom New York se izjednačio na drugom mjestu s Bostonom u Istočnoj konferenciji (34-19), a dvije momčadi će se ponovno susresti 9. travnja u New Yorku.