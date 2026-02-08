VIDEO / Knicksi razbili Celticse na krilima Jalena Brunsona

New York Knicksi su u nedjelju nadigrali Boston Celticse na gostovanju sa 111:89, a ključni igrači bili su Jalen Brunson s 31 poenom i Josh Hart s 19.
Karl-Anthony Towns je dodao double-double učinak od 11 poena i 10 skokova, dok su Mikal Bridges (14) i novi član ekipe Jose Alvarado (12) također bili dvocifreni. Knicksi su tijekom cijele utakmice držali prednost i nisu nijednom ozbiljnije ugrozili svoju pobjedu.
Kod Celticsa najbolji su bili Jaylen Brown s 26 i Derrick White s 19 poena. Baylor Scheierman je startao umjesto ozlijeđenog Sama Hausera te je završio s 10 poena, 13 skokova i pet asistencija. Boston je šutirao 37% iz igre, dok su iza linije za tri poena pogodili samo 7 od 41 pokušaja (17,1%).
Knicksi su se odvojili u trećoj četvrtini serijom 20-7 i u posljednjoj dionici Brunson je postigao deset uzastopnih poena za maksimalnih 23 poena prednosti. Ovom pobjedom New York se izjednačio na drugom mjestu s Bostonom u Istočnoj konferenciji (34-19), a dvije momčadi će se ponovno susresti 9. travnja u New Yorku.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!