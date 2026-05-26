VIDEO / Knicksi izborili NBA finale nakon 27 godina

Podijeli :

U noći s ponedjeljka na utorak New York Knicksi su sa 130:93 slavili na gostovanju kod Cleveland Cavaliersa te su s 4-0 u pobjedama izborili NBA finale.

Sve je riješeno još u prvoj četvrtini koju su Knicksi dobili s +12 (38:26), a prednost je rasla nakon svake četvrtine da bi susret na kraju završili s +37, odnosno rezultatom 130:93.

Najbolji u redovima Knicksa bio Karl-Anthony Towns s 19 poena i 14 skokova, a dobrom partijom pridružila su mu se petorica igrača koja su zabila dvoznamenkasti broj poena. OG Anunoby zabio je 17, Landry Shamet 16, Mikal Bridges i Jalen Brunson po 15 dok je Miles McBride ubacio 11 poena. Kod Clevelanda je najbolji bio Donovan Mitchell s 31 poenom.

Ovim slavljem Knicksi su prvi put u 21. stoljeću izborili NBA finale. Posljednji put kad su igrali u velikom finalu bilo je 1999. godine kada su ih s 4-1 pobijedili San Antonio Spursi. Mogli bi ove godine Knicksi imati priliku za osvetu jer u finalu Zapadne konferencije Oklahoma City Thunderi i Spursi imaju po dvije pobjede nakon četiri susreta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.