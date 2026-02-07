VIDEO / Knicksi doživjeli težak udarac u Detroitu, Zubac i Šarić na čekanju, Matković bez koša

Podijeli :

Detroit Pistonsi su u derbiju Istoka na svom terenu deklasirali New York Knickse sa 118-80 prekinuvši tako pobjednički niz gostiju na brojci osam.

Susret je vrlo brzo bio riješen pa su priliku dobili i igrači s klupe, tako je najbolji strijelac Pistonsa bio Daniss Jenkins sa 18 pogodaka, dok je Mikal Bridges ubacio 19 za Knickse.

Dario Šarić nije bio u sastavu svog novog kluba koji je uvjerljivo vodeći na Istoku sa 38-13, dok su Knicksi treći sa 33-19.

Niti Ivica Zubac se nije našao u sastavu svoje nove momčadi Indiana Pacersa, a lanjski finalisti su izgubili na gostovanju kod Milwaukee Bucksa koji su i bez Giannisa Antetokounmpa u sastavu slavili sa 105-99. Kevin Porter mlađi sa 23 i Ryan Rollins sa 22 pogotka bili su najbolji kod Bucksa, a Andrew Nembhard sa 22 ubačaja kod Pacersa.

Indiana je s omjerom 13-39 zadnja na Istoku, dok je Milwaukee sa 21-29 na 12. mjestu Istoka.

Košarkaši New Orleans Pelicansa prekinuli su niz od tri uzastopna poraza u NBA ligi iznenađujućom 119-115 gostujućom pobjedom protiv Minnesota Timberwolvesa, a hrvatski igrač u redovima Pelicansa Karlo Matković u tom je uspjehu sudjelovao sa 7:23 minuta provedenih u igri tijekom kojih je upisao dva skoka i jednu asistenciju.

Dvoboj je obilovao preokretima, a u neizvjesnoj završnici koban po domaće je bio promašaj Anthonyja Edwardsa 15 sekundi prije kraja kod vodstva gostiju 117-115. Potom je Saddiq Bey pogodio oba slobodna bacanja i odveo goste na konačnih 119-115.

Upravo je Bey sa 30 koševa bio i najefikasniji kod Pelicansa za koje je Zion Williamson dodao 29, dok Wolvesima nije pomoglo 35 ubačaja Edwardsa kao niti 24 poena, 8 skokova i 7 asistencija Juliusa Randlea.

Pelicansi su s omjerom pobjeda i poraza 14-40 na predzadnjem, 14. mjestu Zapada, dok su Wolvesi sa 32-21 šesti na Zapadu.

Boston Celticsi nadoknadili su 22 koša zaostatka u 98-96 domaćoj pobjedi protiv Miami Heata. Gosti su pred kraj prvog poluvrfemena vodili sa 58-36, ali domaći su sjajnom trećom četvrtinom stigli do poravnanja na 74-74 uoči zadnjih 12 minuta. Zadnji koš na utakmici bila je trica Derricka Whitea minutu i pol prije kraja, potom su oba sastava propustila nekoliko napada, a posljednju priliku za Heat nije iskoristio Davion Mitchell koji je u zadnjim sekundama promašio otvorenu tricu za pobjedu.

Jaylen Brown je sa 29 poena bio prvi strijelac Celticsa koji su sa 34-18 na drugom mjestu Istoka, dok je Andrew Wiggins ubacio 26 za Heat koji je sa 27-26 na osmom mjestu Istoka.

