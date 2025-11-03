VIDEO / Kapetan Cibone za SK: U Europi nam je gušt igrati, svi se nadamo punom Draženovom domu

Podijeli :

Zagrebačka Cibona u prvi tri nastupa u FIBA Euro Cupu upisala je sve tri pobjede. Umjesto regionalne ABA 2 lige Cibona je odlučila nakon osam godina zaigrati u europskom natjecanju, a pobjede nad francuskim Dijonom u Draženovu domu te nakon toga u gostima kod talijanske Reggiane vratile su i navijače.

Kapetan Cibone Krešimir Radovčić, 28-godišnji Šibenčanin koji je član Vukova od sezone 2019/20., dao je tim povodom veliki intervju za Sport Klub. Naravno, osim Cibone bilo je tu još puno zanimljivih tema kao što su hrvatska reprezentacija i hrvatska Premjer liga koja dugo nije bila izjednačenija.

Na početku razgovora s našim Vladom Radičevićem, koji možete pogledati u videu na početku teksta, Radovčić ističe kako su europske pobjede unijele novu svježinu i probudile interes publike u Zagrebu.

“Sigurno da je ovo natjecanje zanimljivo ljudima. Nakon dugo vremena, nakon gotovo deset godina, otvorilo se novo tržište. Naše dobre partije privukle su navijače, pogotovo druga pobjeda protiv Dijona. Malo se pokrenula priča oko toga, ali mi nastavljamo raditi u tišini i miru. Ta treća pobjeda u Italiji dala nam je dodatni poticaj da vjerujemo kako možemo parirati svakom protivniku“, govori kapetan Cibone.

Francuski Dijon, dodaje, bio je pravi izazov. Jer to je ipak ozbiljna momčad koja godišnje ulaže sedam do osam milijuna eura.

“Znali smo da pred sobom imamo momčad koja u domaćem prvenstvu igra protiv tri euroligaša. Gledali smo ih nekoliko dana ranije protiv Parisa – igrali su egal utakmicu, na jednu loptu. Imaju iskusne igrače, poput slovenskog reprezentativca Hrovata i playmakera Bibbinsa. Mi smo ih možda uhvatili malo nespremne, ali pokazali smo koliko možemo i to nas je dodatno osnažilo.“

U Cibonu je Radovčić stigao u sezoni 2019./20., u vrijeme pandemije koronavirusa. A danas je kapetan…

“Iskreno, tada nisam razmišljao o tome da ću pet godina kasnije biti kapetan. Prve dvije sezone bile su mi jako lijepe, trener Ivan Velić dao mi je priliku i ulogu koju sam s vremenom i zaslužio. Posebno pamtim sezonu u kojoj smo osvojili prvenstvo i Kup s mladom, potentnom momčadi. Kasnije su se događale razne situacije, ali na kraju mi je baš drago da sam ostao. Upoznao sam puno dobrih ljudi, suigrača i trenera, i stvarno sam zadovoljan što sam dio ovog kluba.“

O radu s aktualnim trenerom Ivanom Rudežom ima samo riječi hvale.

“S 28 godina već sam dovoljno iskusan da znam što treneri od mene mogu očekivati. Svaki trening odradim maksimalno, prilagodim se sustavu, dam sve od sebe i mislim da se to vidi. Rudež je donio novu energiju, disciplinu i mirnoću. Ljudski odnosi su mu jako važni, a to se osjeti i u svlačionici.“

Neizbježna je tema i poveznica između Šibenika i Cibone, koja traje od Dražena i Aleksandra Petrovića pa sve do Darija Šarića i drugih.

“Nema tu nekog pravila, ali Šibenčani se oduvijek okreću prema Zagrebu. Cibona je velik klub i za svakog igrača ogroman izazov. Igrati u Draženovu domu posebno je iskustvo – osjećaš duh košarke, tradiciju i ime koje ta dvorana nosi. Dražen je svima nama primjer i uzor. Njegov spomenik na Baldekinu i sve što je napravio je podsjetnik koliko je košarka značila njemu, a i nama koji danas nosimo Cibonin dres.“

Govoreći o aktualnom trenutku kluba, Radovčić ne skriva optimizam.

“Prošli smo teško razdoblje, ali preživjeli smo. Ponosan sam što sam ostao i što mogu predstavljati Cibonu. S dolaskom novog kapitala i sponzora vidi se da klub diše bolje. To daje vjeru da idemo naprijed.“

Što se tiče ambicija u domaćem prvenstvu, tj. u Premijer ligi Radovčić je realan, ali i ambiciozan. Sudeći po prvim utakmicama čini se kako je trener pogodio s pojačanjima, s dva stranca koji su se sjajno uklopili.

“Moramo raditi iz dana u dan, trenirati, ići korak po korak. Pokazali smo i protiv Zadra i protiv Splita da možemo igrati sa svima. Još je rano govoriti o trofejima, ali potencijal postoji.“

Navijači se, kaže, polako vraćaju u Draženov dom.

“Publiku privlači rezultat, to je normalno. Kad igraš dobro, ljudi to osjete i dođu podržati ekipu. Protiv Splita se osjetila energija, ljudi su cijenili što se borimo do kraja. Kad se s tribina začuje ‘Heja, heja Cibosi’, to te digne. Lijepo je ponovno osjetiti tu atmosferu.“

Radovčić se dotaknuo i reprezentacije, u kojoj je već bio pod nekoliko izbornika.

“Uvijek ću se odazvati. Ako treba i za trening, uvijek sam tu. To je čast i ponos. Ljetos smo kod izbornika Tomislava Mijatovića imali jako dobro razdoblje, dobra atmosfera, dobra energija. Pred nama su nove dvije utakmice, Cipar i Izrael i važno je da se dobro uđe u te kvalifikacije… Tomica je vrhunski čovjek i trener, i svima nam je pomogao da napredujemo.“

Na pitanje o stanju hrvatske košarke, propuštenom Eurobasketu te činjenici da ne igraju uvijek najbolji kaže iskreno:

“Teško je to komentirati, to su osobne stvari igrača. Savez i izbornik se bore no trebamo svi vratiti svijest da je čast igrati za reprezentaciju. Kad bi se svi odazvali, imali bismo ozbiljnu ekipu – NBA igrače, one iz Španjolske, Turske… Imamo kvalitetu, treba nam malo sreće i kontinuiteta.“

U završnici razgovora osvrnuo se i na domaće prvenstvo.

“Liga je ove godine jako izjednačena. Mladi treneri poput Rudeža, Repeše, Tomasa i drugih rade sjajan posao. S Dinom sam radio u Ciboni imam imam samo riječi hvale. Ivan je donio neku novu energiju i jako su mu bitni ljudski odnosi, a uz to je jako pedantan u pripremi utakmica. Za nas je svaka utakmica izazov, liga je malo čudna jer svako malo se netko posklizne. Evo i Samobor s trenerom Babićem radi jako dobar posao. Možda nam i bolje odgovara što ne igramo ABA ligu – sada imamo jasan ritam, u Europi nam ide dobro, igramo kroz tjedan te hrvatsku ligu vikendom, samim time ikamo više vremena za trening i pripremu. A ABA liga je ove sezone iznimno teška i bit će teško klubovima koji imaju budžete 10 do 15 puta manje od euroligaša Partizana, Zvezde i Dubaija.

Ciljevi ostaju visoki. „U Europi nam je gušt igrati i velika je stvar što smo dobili prve tri utakmice. Želim da ostanemo zdravi i da nas to isprati. Bit će teško, ali vjerujem da možemo napraviti iskorak i izboriti prolaz dalje. A najljepše od svega bit će ako dvorana tj. Draženov doma ponovno bude puna protiv Reggiane, ekipe koja je ima jako dobre igrače.“