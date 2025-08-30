VIDEO / Kakvo ‘ruganje’ Dončića – oduševio dodavanjem, strpao tricu pa mahao kažiprstom

Podijeli :

Luka Dončić odigrao je maestralnu prvu četvrtinu utakmice drugog kola skupine D Eurobasketa 2025. U okršaju Slovenije i Francuske nakon prvih deset minuta već je imao 15 poena od slovenskih 30 (završilo je 30:28 za Slovence). Posebno su impresivna bila dva poteza - asistencija suigraču za tricu, a onda i njegov ubačaj iz 'stepback' trice, uz šmekersko mahanje kažiprstom.

