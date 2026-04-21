VIDEO / Jokićev Denver vodio +19 pa izgubio u doigravanju

Bila je to utakmica u kojoj je domaćin u Coloradu ispustio čak 19 poena prednosti u prvom poluvremenu i dopustio gostima, možda i najvećim rivalima Nuggetsima u diviziji, da povedu u drugoj četvrtini. Ipak, Timberwolvesi nisu otišli na poluvrijeme kao vodeći zbog pogotka Jamala Murraya s pola terena uz zvuk sirene.

Što se tiče ostatka utakmice, Denver je dosta dugo držao prednost, ali nije uspijevao povećati razliku na više od dva napada jer je Minnesota uzvraćala gotovo na svaki uspješan napad momčadi trenera Davida Adelmana.

Presudni trenutak u kojem su gosti preuzeli inicijativu bio je između četiri i pet minuta prije kraja, kada su igrači domaćina u Ball Areni izgubili dvije lopte u isto toliko uzastopnih napada, što su košarkaši Minnesote rutinski kaznili.

Iako se gosti od tada nisu značajnije odvojili, uspjeli su sačuvati minimalnu prednost. Prvenstveno zato što su Nikola Jokić i Jamal Murray vrlo loše šutirali iz igre u odlučujućoj četvrtini – 2/13.

Svaki od njih dvojice pogodio je po jednom za dva poena, a ako uzmemo u obzir da je Jokićev jedini pogodak iz igre zapravo bilo zakucavanje, jasno je koliko šut nije služio 31-godišnjem srpskom centru u završnici ovog susreta.

Nema sumnje da je ovo bolan poraz za Denver, a nastavak serije na rasporedu je u noći s četvrtka na petak u 3:30 po srednjoeuropskom vremenu, kada se serija seli u Minnesotu.