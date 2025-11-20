VIDEO / Jokić upisao deveti triple-double, no neočekivani junak vodio do pobjede protiv Matkovićeve momčadi

Podijeli :

Denver Nuggetsi pobijedili su New Orleans Pelicanse 125:118 i stigli do osmog slavlja u zadnjih devet utakmica.

Nikola Jokić sinoć je upisao deveti triple-double u sezoni, ubacivši 28 koševa, 12 asistencija uz uhvaćenih 11 lopti pod obručima. Taj je učinak kompletirao u tri četvrtine utakmice, no negativnu sjenu je na susret bacilo devet izgubljenih lopti što mu se ove sezone još nije dogodilo.

Odlična je večer bila za Peytona Watsona koji je zabio 32 poena, rekord svoje karijere.

Za poražene je Pelicanse najbolji bio rookie Derik Queen s 30 poena i devet skokova, dok je povratnik Zion Williamson ubacio 14 poena u 29 minuta igre. Momčad iz New Orleansa je ovime upisala sedmi poraz i stigla do učinka 0-3 pod privremenim trenerom Jamesom Borregom, a Karlo Matković nije zaigrao.