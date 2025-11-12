VIDEO / Jokić spektakularnom predstavom vodio Nuggetse do lagane pobjede nad Kingsima

Podijeli :

Nikola Jokić nije ostvario sedmi triple-double u svojoj desetoj utakmici sezone, no ponovno je dominirao parketom i predvodio Denver Nuggetse do pobjede nad Sacramento Kingsima rezultatom 122:108.

Ovim trijumfom aktualni prvaci NBA lige stigli su do pete uzastopne pobjede i osme ukupno u novoj sezoni.

Trostruki MVP i trenutno najbolji asistent lige s prosjekom od 11.9 dodavanja po utakmici, ovoga je puta ostao kratak za još jedan triple-double, zaustavivši se na sedam asistencija. Ipak, u svim ostalim segmentima briljirao je – ubacio je 35 poena i uhvatio 15 skokova za manje od 33 minute igre, uz izvanredan šut iz igre 16/19 i 2/3 s linije slobodnih bacanja. Time je ponovno nadmašio svoje sezonske prosjeke od 25.2 poena i 13 skokova.

Najviše ga je pratio Jamal Murray s 23 poena i osam asistencija, dok je Aaron Gordon dodao 17 koševa i sedam skokova. Na suprotnoj strani, Dario Šarić nije ulazio u igru za Sacramento, koji je predvodio Domantas Sabonis s 19 poena i osam skokova, a Russell Westbrook bio je blizu triple-doublea s 14 poena, osam skokova i 11 asistencija.