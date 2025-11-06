VIDEO / Jokić oduševio u slavlju Nuggetsa, upisao je već peti triple-double sezone!

Podijeli :

Nikola Jokić ponovno je dominirao s 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija, čime je upisao svoj peti triple-double u sedam utakmica ove NBA sezone. Njegova sjajna izvedba pomogla je Denver Nuggetsima do pobjede nad Miami Heatom rezultatom 122:112, čime su nastavili savršen niz protiv ovog protivnika – slavili su u svih posljednjih 11 međusobnih ogleda u osnovnom dijelu sezone.

Jokić je pogodio 12 od 18 šuteva iz igre, a do novog triple-doublea stigao je nakon ofenzivnog skoka šest i pol minuta prije kraja treće četvrtine. Trostruki MVP NBA lige trenutno ima prosjeke od 24,1 poena, 13,4 skoka i 12 asistencija po utakmici. Uz njega je zapaženu partiju pružio i Aaron Gordon s 24 poena, a Denver je zadržao stopostotan učinak kod kuće – četiri pobjede u četiri utakmice.

Miami već gotovo desetljeće ne zna za pobjedu protiv Denvera u regularnom dijelu sezone – posljednji put slavili su 30. studenog 2016. godine. Jedinu pobjedu u tom razdoblju ostvarili su u drugoj utakmici finala 2023., koje je Denver na kraju dobio s ukupnih 4:1. U najnovijem ogledu najefikasniji u redovima Heata bili su Norman Powell s 23 i Andrew Wiggins s 22 poena.