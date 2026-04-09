VIDEO / Jokić novim triple-doubleom vodio Nuggetse do pobjede i rekordnog niza!

Denver Nuggetsi su u srijedu upisali desetu uzastopnu pobjedu svladavši Memphis Grizzliese rezultatom 136:119, što je prvi niz od deset pobjeda u eri Nikole Jokića i Jamala Murrayja.

Što se tiče Jokića, utakmicu je završio s 14 poena, 16 skokova i 10 asistencija, čime je došao do svog 34. triple-double učinka ove sezone. Time se izjednačio s prošlosezonskim ukupnim brojem od triple-doublea, iako je odigrao sedam utakmica manje.

Murray je, s druge strane, ubacio 26 poena uz šut 8/17 iz igre i 5/10 za tricu, a tome je dodao i 7 skokova te 5 asistencija.

Denver je dobio sjajan doprinos s klupe, koja je nadigrala pričuve Memphisa rezultatom 58:37. Jonas Valančiūnas predvodio je tu dionicu s 14 poena uz savršenih 6/6 iz igre, kao i 4 skoka i 3 blokade.

Još jedan istaknuti igrač među Denverovim pričuvama bio je Tim Hardaway Jr. Iskusni šuter ubacio je 13 poena uz ukupni šut 5/10 i 3/8 za tricu. Time je prestigao Michaela Portera Jr.-a i popeo se na drugo mjesto Nuggetsove ljestvice po broju pogođenih trica u jednoj sezoni, s ukupno 221 tricom u sezoni 2025./26.