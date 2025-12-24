VIDEO / Jokić i Murray opet razigrani, no Cooper Flagg im je upropastio večer!

Podijeli :

Dallas Mavericksi su s tijesnih 131:130 slavili protiv Denver Nuggetsa, a sjajnu je večer imao prvi pick drafta Cooper Flagg.

Flagg je postigao 33 poena te bio nadomak svog prvog triple-double učinka u karijeri, upisavši devet skokova i devet asistencija protiv Nuggetsa. Bio je najbolji strijelac utakmice, šutirajući 14/21 iz igre, uz četiri pogođene trice iz šest pokušaja.

Prvi pick drafta je 21. prosinca navršio 19 godina, u svojoj rookie sezoni već ima i utakmice s 35 i 42 postignuta poena. Ujedno je postao i prvi 18-godišnji igrač u povijesti NBA lige koji je postigao 40 ili više poena na jednoj utakmici.

Nuggetsi su u trećoj četvrtini postigli čak 47 poena. Za Nuggetse je Nikola Jokić upisao 29 poena, sedam skokova i 14 asistencija, dok je Jamal Murray imao vrlo sličan učinak s 31 poenom, sedam skokova i 14 asistencija. Dvojac Denvera bio je sjajan, ali to nije bilo dovoljno da svladaju iznenada probuđene Maverickse, koji su večeras igrali drugu utakmicu u nizu.