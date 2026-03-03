VIDEO / Jokić i Denver slavili u Salt Lake Cityju, Celticsi ‘pokvarili’ povratak Giannisa

Denver Nuggetsi slavili su 128:125 na gostovanju kod Utah Jazza.
Jamal Murray je bio junak Nuggetsa s 45 koševa i osam asistencija, a Nikola Jokić drugo ime pobjedničke momčadi. Jokić je ubacio 22 poena, upisao 12 skokova i pet asistencija. No, sve tri brojke u ovim statističkim kategorijama ispod su njegova ovosezonskog prosjeka od 28.8 poena, 12.6 uhvaćenih lopti i 10.5 asistencija po utakmici.
Keyonte George s 36 koševa bio je prvo ime poražene momčadi. Filipowski je dodao 19, uz osam skokova i šest asistencija.
Vratio se Giannis Antetokounmo, koji je u 25 minuta na parketu ubacio 19 poena, uz 11 skokova za Milwaukee (26-34), no to je zasjenila uvjerljiva pobjeda Bostona (108:81), koji je igrao bez Jaylena Browna.
Sedmoricu dvoznamenkastih Celticsa predvodio je Peyton Pritchard s 25 poena i devet asistencija, Hugo Gonzalez imao je 18 poena i 16 skokova, dok je Boston (41-20) došao do sedme pobjede u posljednjih osam utakmica.
Novi poraz, peti iz posljednjih sedam utakmica, doživio je Golden State (31:29) bez Stepha Curryja. U San Franciscu su sa 114:101 do pobjede došli LA Clippersi (28-31).
Kawhi Leonard ubacio je 23 poena, uz osam skokova za Clipperse, Kris Dunn je dodao 16 poena, te po sedam skokova i asistencija, dok je prvo ime Warriorsa bio Brandin Podziemski s 22 poena i sedam skokova.
NBA rezultati:
Washington – Houston 118:123
Milwaukee – Boston 81:108
Utah – Denver 125:128
Golden State – LA Clippers 101:114
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!