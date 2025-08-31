VIDEO / Izrael senzacionalno srušio Francuze, Španjolci na +44

Podijeli :

Novo veliko iznenađenje na Eurobasketu dogodilo se u Poljskoj, gdje je reprezentacija Izraela svladala favoriziranu Francusku rezultatom 82:69. U drugom susretu dana Španjolska je dominantnom igrom nadigrala domaćina Cipar s uvjerljivih 91:47.

Pobjeda Izraela nad olimpijskim viceprvakom i jednim od glavnih favorita za visoki plasman veliko je iznenađenje. Inače, ovo je prva izraelska pobjeda nad Francuskom na europskim prvenstvima još od 1997. godine. Od tada su Francuzi nanizali pet uzastopnih pobjeda.

Posebno zanimljivo postaje u skupini D, gdje je Slovenija već izgubila od Poljske. I Izrael je poražen od Poljske, ali ovom pobjedom situacija postaje vrlo napeta te nas očekuju uzbudljiva posljednja dva kola.

Francuzi su bolje otvorili susret i rano stigli do prednosti od 10 poena (18:8). Tricolori su vodili sve do završnice prvog poluvremena, a na odmor se otišlo s izjednačenim rezultatom 36:36. Treća četvrtina donijela je rezultatsku neizvjesnost, no Francuska je u posljednju dionicu ipak ušla s minimalnom prednošću (56:55).

Ipak, u posljednjih 10 minuta uslijedila je potpuna dominacija Izraela. Primili su samo 13 poena, ubacili 27 i na kraju slavili uvjerljivo – 82:69.

Najbolji u izraelskoj reprezentaciji bio je Deni Avdija s 23 poena i osam skokova, dok je Yam Madar dodao 17 poena. Kod Francuske je najefikasniji bio Risacher s 14 poena.